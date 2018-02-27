Умер советский летчик-испытатель Юрий Курлин

Советский летчик-испытатель, Герой СССР скончался на Украине на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба украинского авиационного госпредприятия «Антонов».

«На 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин», — приводит «Газета.ру» слова из сообщения.

Курлин на протяжении 36 лет работал летчиком-испытателем в опытном конструкторском бюро «Антонов».

Он испытывал самолеты модели «Ан» разных модификаций и установил в 1985 году четыре мировых рекорда высоты на Ан-32.