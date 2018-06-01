Союз ветеранов Афганистана прокомментировал обнаружение советского летчика

Сбитый в Афганистане в 1980-е годы советский летчик не хочет возвращаться в Россию. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил председатель центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов.

Ранее стало известно, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой СССР, генерал-полковник Валерий Востротин. Он отметил, что в настоящий момент летчик находится на территории Афганистана и ему требуется финансовая, дипломатическая и административная помощь. Судьба пропавшего летчика обсуждалась на вручении наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood», «Боевые сестры — Battle Sisterhood». Имя и фамилия пилота держатся в секрете.

«Это скрытая информация, потому что это люди такого плана, и, как правило, они не возвращаются. Дело не в том, что они не могут, а в том, что не хотят возвращаться. Человека не было почти 30 лет. Он давно живет там, давно принял ислам. Таких достаточно много. Вы думаете его 30 лет держали в яме? Нет, конечно. Только первые пару лет. У них уже другая родина. Они для многих остались посмертно», — сказал Разумов.

Союз ветеранов Афганистана планирует снять фильм о советских солдатах, которые не стали возвращаться на родину и продолжают сегодня жить в Азии.

«Мы хотим об этом снять фильм. Они говорят: мы подарили для вас жизнь, а вы подарили нам бессмертие. Они для нас погибли. Если он остался там и не пытался вернуться, вряд ли ему захочется возвращаться. Совершенно другая жизнь, и мировоззрение совсем другое у человека. Если будет возможность об этом человеке раскрыть информацию, мы обязательно ее расскажем», — сказал Разумов.

Афганская война, продлившаяся с 1979 по 1989 год, стоила жизни тысячам советских военнослужащих — официальная статистика, опубликованная еще в 1989 году, оценивала потери в 13 тыс. человек, однако эта цифра не учитывала тех, кто позднее скончался от ран в госпиталях.