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Силовики освободили более 100 пленников талибов в Афганистане

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Фото: REUTERS/James Mackenzie
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Спецназ Афганистана освободил свыше 100 узников из плена боевиков запрещенного в РФ экстремистского движения «Талибан» в южной провинции Гильменд. Об этом пишет агентство Khaama Press со ссылкой на сообщение местных властей.

Операция по освобождению пленников прошла в ночь на 31 мая. В ходе рейда по так называемым тюрьмам талибов в уезде Каджаки были освобождены 100 мужчин и пять женщин.

Силовики уничтожили четырех членов группировки, еще один был ранен. Кроме того, спецназ конфисковал у боевиков оружие, 10 мотоциклов, 10 самодельных взрывных устройств и боеприпасы.

Накануне, 30 мая, в результате двух взрывов в Афганистане погибли шесть человек. Еще более 20 пострадали.

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