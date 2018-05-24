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Патрушев заявил об угрозе проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об усилении рисков проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Выступая на заседании секретарей совбезов стран – членов Организации договора о коллективной безопасности, он отметил, что сегодня существует угроза проникновения групп боевиков в эти государства, вербовки местной молодежи в ряды экстремистов, а также поставок туда оружия. По словам Патрушева, террористические формирования активизировались в непосредственной близости к границам стран – членов ОДКБ.

«Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15–20 тыс., в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до 7 тыс.», — цитирует Патрушева «РИА Новости».

По словам секретаря российского Совбеза, к ухудшению ситуации в этой стране привело усиление позиций эмиссаров «Исламского государства» (ИГ) и движения «Талибан» (обе группировки запрещены в РФ). В этой связи Патрушев призвал участников встречи к наращиванию сотрудничества по противодействию терроризму.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о возможном усилении террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) из-за ослабления и снижения доходов ИГ.

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