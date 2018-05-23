В Калининграде задержаны восемь подозреваемых в содействии террористам

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых выходцев из республик Средней Азии. Они подозреваются в содействии террористам в Калининградской области.

По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в причастности к деятельности террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад», которое является подразделением организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Установлено, что двое из задержанных с помощью закрытых каналов в популярных мессенджерах поддерживали контакт с участниками незаконных формирований, действующих на территории Сирии. По их указаниям они склоняли жителей Калининградской области к участию в деятельности террористической организации.

В начале мая Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 18 годам колонии строгого режима и штрафу 150 тыс. рублей сторонника террористической организации «Исламское государство». Как установило следствие, осужденный планировал взорвать машину с полицейскими.