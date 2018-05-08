Прямой эфир

Суд в Самаре дал стороннику ИГ 18 лет тюрьмы

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Владимир Тарасов приговорен к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Такое решение вынес Приволжский окружной военный суд в Самаре.

Как установило следствие, осужденный планировал взорвать машину с полицейскими.

Суд признал Тарасова виновным в приготовлении к теракту, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, ему вменено участие в террористической организации, содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней, сообщает ТАСС из зала суда.

19-летний подозреваемый задержан в Самарской области в прошлом году. В его доме найдены компоненты самодельного взрывного устройства. Молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранителей как член религиозно-экстремистской ячейки салафитов, деятельность которой была пресечена в 2016 году. Кроме того, его штрафовали за размещение в интернете материалов террористического характера.

В середине апреля в Москве были заочно арестованы две женщины по подозрению в финансировании террористов. В феврале столичный суд признал виновными в подготовке теракта шестерых граждан Таджикистана — они планировали подрыв маршрутного такси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ярославле за подготовку терактов в РФ арестованы три члена ячейки ИГ
В Казани задержаны 14 членов террористической ячейки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017