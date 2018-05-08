Суд в Самаре дал стороннику ИГ 18 лет тюрьмы

Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Владимир Тарасов приговорен к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Такое решение вынес Приволжский окружной военный суд в Самаре.

Как установило следствие, осужденный планировал взорвать машину с полицейскими.

Суд признал Тарасова виновным в приготовлении к теракту, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, ему вменено участие в террористической организации, содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней, сообщает ТАСС из зала суда.

19-летний подозреваемый задержан в Самарской области в прошлом году. В его доме найдены компоненты самодельного взрывного устройства. Молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранителей как член религиозно-экстремистской ячейки салафитов, деятельность которой была пресечена в 2016 году. Кроме того, его штрафовали за размещение в интернете материалов террористического характера.

В середине апреля в Москве были заочно арестованы две женщины по подозрению в финансировании террористов. В феврале столичный суд признал виновными в подготовке теракта шестерых граждан Таджикистана — они планировали подрыв маршрутного такси.