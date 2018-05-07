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В Ярославле за подготовку терактов в РФ арестованы три члена ячейки ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд в Ярославле поместил под стражу троих членов международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По данным следствия, они планировали ряд терактов на территории России.

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Все арестованные подозреваются «в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации», добавила пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Оперативники ФСБ в период с 3 по 4 мая задержали пятерых террористов ИГ. У них изъяли самодельные взрывные устройства, взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным спецслужб, подготовка терактов координировалась из-за рубежа, сообщает «РИА Новости».

В середине апреля в Москве были заочно арестованы две женщины по подозрению в финансировании террористов. В феврале столичный суд признал виновными в подготовке теракта шестерых граждан Таджикистана — они планировали подрыв маршрутного такси.

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