В Ярославле за подготовку терактов в РФ арестованы три члена ячейки ИГ

Суд в Ярославле поместил под стражу троих членов международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По данным следствия, они планировали ряд терактов на территории России.

Все арестованные подозреваются «в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации», добавила пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Оперативники ФСБ в период с 3 по 4 мая задержали пятерых террористов ИГ. У них изъяли самодельные взрывные устройства, взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным спецслужб, подготовка терактов координировалась из-за рубежа, сообщает «РИА Новости».

В середине апреля в Москве были заочно арестованы две женщины по подозрению в финансировании террористов. В феврале столичный суд признал виновными в подготовке теракта шестерых граждан Таджикистана — они планировали подрыв маршрутного такси.