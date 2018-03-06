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Иностранцам ограничат въезд в Россию

Границу РФ закроют для подозреваемых в содействии экстремизму и терроризму
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, которых заподозрили в содействии террористическим организациям. Их перечень в России формируется на основании данных Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ, МВД и МИДа. Соответствующие рекомендации содержатся в отзыве правительства на поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», внесенные депутатами от «Единой России». Документ предлагает закрыть границу для лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании средств. В профильном комитете по развитию гражданского общества «Известиям» заявили, что учтут замечания ко второму чтению.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, которая устанавливает запрет на въезд в РФ для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов, полученных преступным путем. Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

Авторы предлагают внести изменения в ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Она устанавливает перечень оснований, по которым иностранным гражданам или лицам без гражданства не разрешается въезд в Россию. По действующему закону таких причин пять: нарушение правил пересечения границы, сообщение заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания, неоднократное привлечение к административной ответственности, нарушение сроков пребывания в предыдущий приезд, а также участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Правительство высказало ряд замечаний к законопроекту («Известия» ознакомились с документом). В частности, в правкомиссии считают целесообразным предусмотреть возможность запрета на въезд и для тех иностранцев, которые участвуют в деятельности организаций из перечня причастных к экстремизму или терроризму. Такой перечень формирует Росфинмониторинг на основании данных, представленных Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, МВД и МИДом. Судебных решений для включения в этот список не требуется.

Впоследствии именно этот перечень становится основанием для решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК) о блокировке средств и имущества. В состав МВК входят представители министерств и ведомств, Счетной палаты, ЦИК, Центробанка, обеих палат парламента, администрации президента и аппарата правительства. Таким образом, въезд в страну может быть запрещен иностранцу уже на этапе включения в перечень, до принятия решения о блокировке средств.

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Кроме того, в правительстве также указали на правовую неопределенность в толковании норм и рекомендовали конкретизировать, что запрет на въезд может быть наложен на основании решения МВК о блокировке средств либо решения суда о приостановлении операций по банковским счетам или других операций с имуществом. Его действие продлится до отмены такого решения, подчеркивается в отзыве правительства.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) считает законопроект «правильным по духу».

— Мы положительно относимся к этому документу, готовы дорабатывать его вместе с авторами ко второму чтению с учетом высказанных президентом в своем послании пожеланий, — заявил он «Известиям», оценивая замечания кабмина.

По мнению адвоката Даниила Бермана, для принятия предлагаемых законодателем мер требуется тщательное обсуждение, так как есть риск, что под санкции попадут иностранцы, непричастные к какой-либо неправомерной деятельности. Чтобы исключить подобное, нужно смоделировать все возможные ситуации и найти пути их решения, отметил юрист.

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