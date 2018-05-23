В МИД заявили о возможном усилении «Аль-Каиды» из-за ослабления ИГ

В Министерстве иностранных дел России заявили о возможном усилении террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) из-за ослабления и снижения доходов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз внешнеполитического ведомства Дмитрий Феоктистов отметил, что у «Аль-Каиды» финансирование намного выше, чем у ИГ.

По его словам, средства поступают, в частности, от контрабанды оружия, наркотиков, энергоносителей, работорговли и грабежей. Отдельную статьей доходов идут пожертвования частных лиц, в том числе из государств Персидского залива и от племенных вождей, сообщает «Интерфакс».

Дипломат добавил, что «Аль-Каида», подобно «Исламскому государству», также активно вербует и готовит боевиков, которые могут действовать автономно.

Ранее Феоктистов заявлял, что Вашингтон избегает политического диалога с Москвой по проблематике борьбы с терроризмом. По его словам, двусторонняя межведомственная рабочая группа не контактировала по данному вопросу на протяжении многих лет.

В апреле директор ФСБ России Александр Бортников не исключил создания новой террористической сети на основе объединения группировок ИГ и «Аль-Каиды», что повысит риски совершения индивидуальных терактов на трерриториях РФ и ЕС.