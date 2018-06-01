Раскрыто имя пропавшего 30 лет назад в Афганистане советского летчика

Стало известно имя советского летчика, пропавшего без вести 30 лет назад во время войны в Афганистане, который был найден живым.

По данным газеты «Коммерсант», в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится лишь один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович 1962 года рождения. Предположительно, ранее он жил в городе Батайск Ростовской области. В Афганистане он проходил службу в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. 27 октября 1987 года его самолет Су-17 вылетел с аэродрома Баграм и, предположительно, был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма. Самолет летчика так и не нашли.

Кроме прочего, имя летчика с подписью «пропал без вести» указано на мемориальной доске выпускников школы № 2 Зернограда (Ростовская область), погибших при исполнении интернационального долга. Отмечается, что у летчика остались 80-летняя мать и сестра.

В пятницу руководитель Союза десантников России, Герой СССР, генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор пропавшим жив и находится в этой стране.

Председатель центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов в интервью порталу iz.ru заявил, что сбитый в Афганистане в 1980-е годы советский летчик не хочет возвращаться в Россию. Он также заявил, что Союз ветеранов Афганистана планирует снять фильм о советских солдатах, которые не стали возвращаться на родину и продолжают сегодня жить в Азии.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тыс. военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тыс. вольнонаемных граждан СССР разных национальностей.