Россия не получала от США данных о сбитом в Афганистане летчике

Российская сторона не получала информации от США о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике. Об этом сообщил зампредседателя части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести, генерал-майор Александр Кирилин.

«Никакой информации мы от американских коллег не получали. Однако в случае получения дополнительных данных о личности сбитого летчика мы готовы обратиться к нашим коллегам из США с просьбой о содействии в решении этого вопроса», — цитирует его «РИА Новости».

1 июня стало известно, что сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор погибшим летчик жив и находится в этой стране. По данным издания «Коммерсант», в списках пропавших без вести в 1987 году значится только старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович 1962 года рождения.

В Союзе десантников России имя сбитого летчика не назвали, сославшись на конфиденциальность. По некоторым данным, он хочет вернуться в РФ.

Лидер союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил о готовности оказать любую помощь в возвращении летчика домой.

Дочь Пантелюка рассказала историю исчезновения отца. По ее словам, она никогда не виделась с ним.