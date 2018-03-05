Балтфлот отбил удар крылатых ракет

Силы ПВО Балтийского флота провели учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области. В ходе маневров отработано применение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». В роли основного противника выступали стратегические бомбардировщики Ту-160, вооруженные крылатыми ракетами Х-55.

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ, в конце 2017 года в Калининградской области, а также на полигоне в Забайкалье прошли масштабные учения сил ПВО Балтийского флота. Личный состав отрабатывал отражение воздушных налетов и ударов с применением крылатых ракет. По итогам учений ряд военнослужащих представили к наградам.

Учения проходили осенью–зимой, в два этапа. На первом личный состав ЗРК С-400, прикрывающих Калининградскую область, отрабатывал отражение массированного воздушного налета с электронной имитацией пусков зенитных ракет по атакующей авиации. Самолетное оборудование фиксировало работу радиолокационных систем, анализируя эффективность отражения атаки. В результате была проверена работоспособность всех эшелонов системы ПВО.

Во второй фазе учений проводились боевые стрельбы комплексов «Панцирь» по реальным крылатым ракетам. Для этого после выполнения всех задач в месте постоянной дислокации расчеты «Панцирей» самолетом отправили на полигон Телеба в Забайкалье для боевых стрельб. Малая площадь Калининградской области не позволяет проводить там ракетные стрельбы — для отработки боевых навыков личному составу приходится выезжать на полигоны в других регионах РФ.

Экипажам «Панцирей» пришлось иметь дело с одним из самых серьезных противников — переделанными в мишени крылатыми ракетами Х-55. Последние стартовали с борта стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160, которые, в свою очередь, отрабатывали нанесение массированного удара. Ракеты атаковали на малой высоте с

огибанием рельефа, то появляясь на экранах радаров, то снова исчезая. Несмотря на это, стрельбы прошли успешно, и офицеры ПВО Балтфлота получили первый практический опыт перехвата крылатых ракет с помощью ЗРПК «Панцирь-С1».

Военно-морской эксперт Александр Мозговой пояснил «Известиям», что крылатые ракеты воздушного и морского базирования сейчас — одна из главных угроз для армейской инфраструктуры.

— Опыт недавних военных конфликтов показывает, что первый удар обычно наносится именно крылатыми ракетами. Цель — нейтрализовать систему ПВО, уничтожить командные пункты, узлы связи, аэродромы и другие ключевые объекты военной инфраструктуры, — пояснил специалист. — Например, один американский эсминец может нести до 90 крылатых ракет, предназначенных для стрельбы по береговым целям.

Александр Мозговой добавил, что бороться с такими системами очень трудно.

— Офицеры-зенитчики признаются, что справиться с баллистической целью бывает проще, — отметил специалист. — Такая цель заметна на радаре, а крылатые ракеты летят над самой землей и практически невидимы.

ЗРПК «Панцирь-С» называют системой ПВО «последнего рубежа». Он поражает цели на дальности до 20 км и на высотах до 15 км, но более всего специализируется на низколетящих объектах. Основная задача этих комплексов — защита дальнобойных, но достаточно уязвимых в ближнем бою «трехсоток» и «четырехсоток» от ракет, беспилотников и управляемых бомб.