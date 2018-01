«Панцири» вооружили зенитными «гвоздями»

Арсенал российских систем ПВО пополнится уникальной малогабаритной зенитной ракетой. Боеприпас создавался с учетом опыта применения в Сирии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Эти небольшие маневренные ракеты способны эффективно поражать большинство малоразмерных целей — в том числе самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. За достаточно миниатюрные размеры новинка уже получила у военных прозвище «гвоздь». Четыре «гвоздя» устанавливаются в один штатный пусковой контейнер «Панциря». В перспективе новинка станет основным средством для борьбы с высокоточным оружием.

Американские специалисты назвали российский ЗРПК «идеальным оружием» для отражения массированных атак противника с применением БЛА. Так, 20 января журнал The National Interest опубликовал статью Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks, в которой утверждается, что такой эффективной системы ближней защиты ПВО, как у России, в США не существует. При этом было подчеркнуто, что российские военные вовремя поняли — наземная противовоздушная оборона является более эффективной и обходится значительно дешевле.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, сейчас новая зенитная ракета проходит испытания. Она уверенно поражает различные учебные цели. По окончании испытаний новинка войдет в состав вооружения ЗРПК «Панцирь-М» и «Панцирь-СМ». Это позволит зенитчикам гарантированно перехватывать все скоростные малоразмерные цели.

Перспективная малогабаритная зенитная управляемая ракета (ЗУР) для ЗРПК «Панцирь» была впервые публично представлена во время международного военно-технического форума «Армия-2017». Новая ЗУР — разработка тульского АО «Конструкторское бюро приборостроения». Она создавалась в тесном контакте с Минобороны с учетом опыта боевых действий в Сирии. Эти малогабаритные ракеты предназначены для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и в перспективе для поражения боевых частей высокоточного оружия.

Ракета комплектуется отделяемым в полете пороховым ускорителем с облегченным корпусом из композиционных материалов. Двигатель установлен только на разгонной ступени, и после ее отделения изделие летит по инерции. Четыре малогабаритные ЗУР устанавливаются в контейнере штатной ракеты «Панцирь» калибра 170/90 мм.

Как рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров, в Сирии российские части ПВО столкнулись с неожиданными угрозами, для противодействия которым нужны новые боеприпасы.

— В первую очередь речь идет о перехвате небольших беспилотников и одиночных неуправляемых ракет. Для борьбы с такими целями использовать штатную ракету «Панциря» можно, но слишком дорого, — пояснил специалист. — Именно поэтому потребовалась разработка более простой «бюджетной» ракеты. Она будет уступать штатной по дальности, но при этом будет более маневренной. Ее боевых характеристик достаточно, чтобы справляться со стоящими перед ней задачами.

При этом, по мнению Антона Лаврова, новинка позволит существенно увеличить боекомплект «Панциря».

— В стандартный пусковой контейнер можно зарядить четыре малогабаритные ракеты. Возможно также, что одну установку будут снаряжать сразу несколькими типами ракет, — сказал эксперт. — Оператор сможет выбирать тип боеприпаса в зависимости от боевой задачи.

Антон Лавров предположил, что перспективные ракеты поступят на вооружение в самые сжатые сроки.

— Обычно принятие на вооружение новых типов ракет для зенитных комплексов происходит в течение нескольких лет, но нужно учитывать сложившиеся обстоятельства, — считает Антон Лавров. — Такие изделия очень нужны для нейтрализации угроз, с которыми столкнулись российские базы Хмеймим и Тартус, недавно атакованные целым роем «беспилотных камикадзе».

Российский самоходный ЗРПК «Панцирь» малого радиуса действия был принят на вооружение в 2008 году. Штатная ракета обеспечивает поражение всех типов перспективных средств воздушного нападения на расстоянии от 1,2 км до 20 км, на высоте от 15 м до 15 км.