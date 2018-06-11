Прямой эфир

ВВС НАТО восемь раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ над Прибалтикой

0
Фото: commons.wikimedia.org/US Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 4 по 10 июня самолеты военно-воздушных сил (ВВС) НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем.

Об этом в понедельник, 11 июня, говорится в заявлении на сайте минобороны Литвы.

По уточненным данным, 4 июня ВВС НАТО перехватили самолеты Ил-20 и Су-24МР. 5 июня самолеты альянса поднимались в воздух четыре раза, им удалось перехватить два Ан-12, два Су-24, два Су-27 и один Ан-26, передает «Газета.ру».

Трижды самолеты НАТО поднимались в воздух 9 июня, целью был перехват Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Истребители НАТО дислоцированы на литовской авиабазе Зокняй, напоминает РЕН ТВ.

На минувшей неделе у воздушных и морских границ России провели разведку 20 неизвестных летательных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны прокомментировало встречу Ту-95 и F-22 у берегов Аляски
CNN сообщила о перехвате российским Су-27 самолета США над Балтикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017