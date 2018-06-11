ВВС НАТО восемь раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ над Прибалтикой

С 4 по 10 июня самолеты военно-воздушных сил (ВВС) НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем.

Об этом в понедельник, 11 июня, говорится в заявлении на сайте минобороны Литвы.

По уточненным данным, 4 июня ВВС НАТО перехватили самолеты Ил-20 и Су-24МР. 5 июня самолеты альянса поднимались в воздух четыре раза, им удалось перехватить два Ан-12, два Су-24, два Су-27 и один Ан-26, передает «Газета.ру».

Трижды самолеты НАТО поднимались в воздух 9 июня, целью был перехват Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Истребители НАТО дислоцированы на литовской авиабазе Зокняй, напоминает РЕН ТВ.

На минувшей неделе у воздушных и морских границ России провели разведку 20 неизвестных летательных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.