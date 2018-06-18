Учения американских и чешских ВВС стартовали в Чехии

В Чехии 18 июня начались военные учения под названием Sky Avenger 2018 (Небесный Мститель. — Ред.) с участием чешских и американских ВВС, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Маневры продлятся до 29 июня, передает ТАСС. Со стороны США в учениях задействованы шесть истребителей F-16 и два летающих танкера КC-135. ВВС Чехии направили многоцелевые легкие штурмовики L-159 Alca, сверхзвуковые истребители JAS-39 Gripen, а также вертолеты Ми-171 и Ми-24/35.

В ходе учений военные отработают взаимодействие летчиков обеих стран, имитируя воздушный бой. Также будут отработаны элементы дозаправки боевой авиации в воздухе с самолетов KC-135.

Для участников учений ВВС Чехии предоставили авиабазы в городах Часлав и Намести-над-Ославоу. Подобные учения проходили в Чехии в 2009 году.

В Польше и странах Балтии проходили учения НАТО «Удар саблей» с 3 по 14 июня. В этом году в прибалтийских маневрах альянса приняли участие 12 тыс. солдат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве всегда отслеживают маневры по линии НАТО, особенно те, которые происходят у российских границ. По его словам, для обеспечения безопасности России принимаются все меры на фоне таких маневров.