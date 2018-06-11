НАТО пригласит наблюдателей из стран ОБСЕ на учения в Норвегию

Наблюдателей из государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласит НАТО на военные учения Trident Juncture 18, запланированные осенью в Норвегии. Не исключается и присутствие на учениях наблюдателей из России.

Об этом в понедельник сообщает «РИА Новости», уточняя, что в учениях будет занято порядка 40 тыс. военнослужащих более чем из 30 стран.

«Что касается того, прибудут российские или нет, я надеюсь, что да. Они приглашены», — сказал на брифинге пожелавший остаться неназванным чиновник альянса.

В учениях Trident Juncture будет задействовано до 10 тыс. транспортных средств, 120 воздушных средств и 70 кораблей. Их начало намечено на 25 октября.