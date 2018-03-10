Эстония объявила о проведении крупнейших военных учений в истории

В Эстонии пройдут самые крупные военные учения с момента провозглашения независимости республики. Участие в них примут более 13 тыс. военнослужащих, сообщает издание Postimees со ссылкой на главный штаб сил обороны страны.

Начало учений, которые будут называться Siil, запланировано на 2 мая. Они продлятся до 14 мая и пройдут сразу в нескольких регионах. Главная часть учений запланирована на юге и юго-востоке Эстонии.

Также участие в них примут страны-союзники: Великобритания, США, Дания, Германия, Польша, Франция, Латвия, Грузия, Украина и многие другие. России в этом списке нет.

Ранее в марте сообщалось, что Израиль и США начинают проведение совместных учений сил противовоздушной и противоракетной обороны. Маневры «Можжевеловая кобра» пройдут в 9-й раз с 2001 года.