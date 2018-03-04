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СМИ сообщили о секретном полигоне для обучения украинцев военными США

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk
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Бывший советский полигон Яворов на западе Украины является одним из самых секретных мест в стране, так как в 2015 году был переоборудован для обучения солдат и офицеров Военных сил Украины (ВСУ) американскими специалистами. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

По информации издания, главной целью обучения является общее повышение квалификации личного состава ВСУ. Предположительно, это позволит им быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать. Кроме того, на полигон приезжают также военные из других стран, в том числе Литвы, Великобритании и Канады.

Всего с 2015 года около 6 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение на бывшей советской базе. За три года полигон превратился в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат. Здесь для них был построены казармы, столовые и спортивные залы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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