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Минобороны Украины раскрыло данные о численности армии страны

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Фото: РИА Новости
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Министр обороны Украины Степан Полторак раскрыл численность вооруженных силы страны.

По состоянию на 2017 год, рассказал он, в ВСУ служило 255 тыс. человек.

Глава ведомства отметил, что существенного увеличения удалось добиться благодаря переходу на контрактную армию.

По его словам, за 2016–2017 годы договор о срочной службе с вооруженными силами страны заключили 110 тыс. человек.

Именно контрактники, как отметил Полторак, находятся в Донбассе.

Как сообщается на сайте минобороны Украины, власти обеспечили их основным вооружением и техникой, что позволяет военным выполнять задачи в любых условиях.

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