На Украине создан новый род войск

Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о силах специальных операций (ССО) ВС Украины.

Подобные подразделения создаются Киевом с 2016 года. Теперь они оформлены в отдельный род войск.

Само положение о новом роде войск засекречено.

По данным минобороны Украины, силы специальных операций (ССО) «могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом» и другим спецоперациям.

ССО состоят из частей спецназа, подразделений информационно-психологических операций и службы обеспечения, уточняет «РИА Новости».