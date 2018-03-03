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На Украине создан новый род войск

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о силах специальных операций (ССО) ВС Украины.

Подобные подразделения создаются Киевом с 2016 года. Теперь они оформлены в отдельный род войск.

Само положение о новом роде войск засекречено.

По данным минобороны Украины, силы специальных операций (ССО) «могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом» и другим спецоперациям.

ССО состоят из частей спецназа, подразделений информационно-психологических операций и службы обеспечения, уточняет «РИА Новости».

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