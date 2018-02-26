На Украине раскрыли статистику самоубийств в армии

Из 313 тыс. украинских военных, участвовавших в военной операции в Донбассе, 518 человек совершили самоубийство. С таким заявлением выступил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Только по данным ЕРДР, из почти 313 тыс. участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — Ред.), не учитывает никто», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Он отметил, что только в этом году произошло 16 самоубийств — по два в неделю.

«Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц — совсем юные ребята 1995–1998 годов рождения. Вот такая ужасная правда и данные о самоубийцах не являются и не могут быть тайными», — отметил Матиос.

Данную статистику главный военный прокурор приводил и ранее, однако тогда его заявление было опровергнуто в минобороны Украины. Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ведомства генерал-майор Олег Грунтковский заявлял, что эта информация не соответствует действительности. Представитель ведомства также обвинил Матиоса в попытке пиара.