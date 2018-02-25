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Киев заявил о готовности к отражению «полномасштабной агрессии» РФ

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Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что Киев готов к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны Российской Федерации. Как он уточнил в эфире «Радио Свобода», у ВСУ есть «отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны».

Начальник украинского Генштаба добавил, что эксперты говорят о готовности России к военным действиям через три года, а Украине нужно быть готовой к отражению агрессии в любое время.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — резюмировал он.

На Украине 24 февраля вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется «страной-агрессором». Закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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