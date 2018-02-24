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В Москве обвинили Киев в попытках развязать руки «партии войны»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Вступление с 24 февраля в силу закона о «реинтеграции Донбасса», по мнению МИД РФ, подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой. Таким образом в ведомстве прокомментировали подписание президентом республики Петром Порошенко данного документа.

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«Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, в МИДе опасаются, что практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки в Донбассе.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был опубликован в официально печати Украины накануне.

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют «агрессором», 18 января. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных». Теперь по закону Киев не проводит так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попыток новых украинских властей силой подавить пророссийские выступления в Донбассе. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной украинского конфликта и не оказывает поддержку ополченцам самопровозглашенных республик. 

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