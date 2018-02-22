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«Поэтесса майдана» раскаялась и попросила прощения у Одессы и Донбасса

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Евгения Бильченко, принимавшая активное участие в протестах на майдане четырехлетней давности, раскаялась за эти события. «Поэтесса майдана», как ее называют украинские СМИ, с течением времени по-другом взглянула на произошедшее и попросила прощения у Одессы и Донбасса, соответствующее заявлении она опубликовала на своем сайте.

С течением времени, пишет Бильченко, стало ясно, что Запад, «ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его». Поэтесса признает, что виновата в том, что страны Запада использовали «искренний порыв» украинцев в своих целях. Это привело к разрухе, неонацизму и гражданской войне, считает она.

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Запад, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма, уверена Бильченко. Украинцы выходили на площади в 2014 году ради свободы, но в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире. Поэтесса добавила, что побывала на востоке Украины и убедилась, что там идет гражданская война.

В заключение Бильченко попросила прощения у Донбасса и Одессы.

«Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.

Евгения Бильченко была волонтером запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы с одной стороны и радикалами «евромайдана» — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

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