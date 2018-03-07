НАТО проведет масштабные учения у границ России

Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения, к которым привлекут 45 тыс. человек, сообщил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Об этом он заявил в среду, 7 марта, на слушаниях в палате представителей конгресса.

«Возможно, будет 45 тыс. военнослужащих НАТО и десятки кораблей и самолетов, которые будут проводить учения у побережья Норвегии против сымитированной угрозы», — цитирует ТАСС Неллера.

Он добавил, что союзники по блоку ждут от США демонстрацию решимости защитить их.

Неллер заявил, что не исключает демаршей со стороны России. Учения, намеченные на октябрь, могут стать крупнейшими со времен холодной войны.

20 февраля ВМС США заявили, что увеличили присутствие в Черном море, чтобы противостоять наращиванию российских сил в этом регионе. Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

Информация об этом появилась сразу посте того, как 18 февраля эскадренный миноносец ВМС США Carney присоединился в Черном море к эсминцу Ross.