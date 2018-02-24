Канада начала военные учения Operation NUNALIVUT в Арктике

Крупные учения в Арктике начала Канада, военные маневры под названием «Operation NUNALIVUT» начались в арктическом регионе страны Нунавут, передает ТАСС.

Министерство обороны Канады распространило заявление, согласно которому учения пройдут с 23 февраля по 21 марта, участие в них примут около 350 военнослужащих.

В ходе арктических военных учений канадские военнослужащие отрабатывают навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций. Цель учений — тактика выживания в тяжелых арктических условиях.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии и чеченский СОБР проведут совместные учения за полярным кругом.