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Канада начала военные учения Operation NUNALIVUT в Арктике

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Фото: Global Look Press/Steven J. Kazlowski/Danita Delimont
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Крупные учения в Арктике начала Канада, военные маневры под названием «Operation NUNALIVUT» начались в арктическом регионе страны Нунавут, передает ТАСС.

Министерство обороны Канады распространило заявление, согласно которому учения пройдут с 23 февраля по 21 марта, участие в них примут около 350 военнослужащих.

В ходе арктических военных учений канадские военнослужащие отрабатывают навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций. Цель учений — тактика выживания в тяжелых арктических условиях.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии и чеченский СОБР проведут совместные учения за полярным кругом.

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