Росгвардия и чеченский СОБР проведут совместные учения в Арктике

Совместные учения за полярным кругом проведут спецназ Росгвардии и чеченский СОБР. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомственного департамента по связям со СМИ.

Целью спецоперации бойцов и офицеров Росгвардии, включая воздушно-поисковую штурмовую группу, станет нейтрализация бандгруппы в регионе со сложными климатическими условиями — в Антарктике. Как отмечает BFM.RU со ссылкой на первого замдиректора Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, учения позволят оценить подготовку не только спецназа Росгвардии, но и сотрудников территориальных органов.

Учения будут проходить «в районах Заполярья и Крайнего Севера». Участие в них примут военнослужащие, сотрудники Северо-Западного округа войск национальной гвардии, СОБРа «Рысь», спецназа «Витязь», СОБРа «Терек» управления Росгвардии по Чеченской Республики. Кроме того, в учениях будут задействованы подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, морских и авиационных частей Росгвардии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Канада проведет масштабные военные учения в арктическом регионе страны.