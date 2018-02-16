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Морпехи ЧФ проводят в Крыму учения с использованием новых БТР

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Подразделения морской пехоты Черноморского флота ВМФ РФ проводят учения с использованием новых бронетранспортеров на полигоне в Крыму. Об этом в пятницу сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

По словам Трухачёва, около 1 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой и спецтехники приступили к отработке учебно-боевых задач в полевых условиях. Морские пехотинцы в ходе полевого выхода проведут в общей сложности более 60 мероприятий боевой подготовки, включающих в том числе и боевые стрельбы по стационарным и движущимся мишенным позициям. Стрельбы будут вестись «из всех видов стрелкового оружия, а противотанковые подразделения отрабатывают нормативы по стрельбе из противотанковых комплексов», уточнил представитель ЧФ.

Помимо этого, морпехи совершенствуют навыки в вождении, подготовке и ведении огня из новых бронетранспортеров БТР-82А. Так, механики-водители отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности, а наводчики проводят учения по разведке целей и корректировке огня на месте и в движении из пулемета и пушки.

Трухачёв уточнил, что механики-водители преодолевают разнообразные препятствия — противотанковые ежи, колейный мост, ров, проход между столбами — на максимально высоких и низких скоростях. Выполняются нормативы по морской десантной подготовке с погрузкой и выгрузкой боевой машины на макет десантного средства.

Навыкам вождения БТР задним ходом и в ночное время с использованием прибора ночного видения уделяется в ходе занятий по вождению особое внимание. Учения продлятся до середины марта 2018 года, сообщает ИА «Крыминформ».

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев сообщил ранее, что российский Военно-морской флот получит в ближайшие годы 11 атомных подводных лодок.

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