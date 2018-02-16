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Северный Кавказ усилят новыми соединениями и современной техникой

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Министерство обороны России рассказало «Известиям» о реорганизации главной ударной силы на юге России — 58-й армии, которую планируют усилить новыми соединениями и техникой.

Сообщается, что в армии появятся две мотострелковые дивизии, которые получат боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3. Дивизии разместятся в Моздоке и Владикавказе, для чего планируется расконсервировать существующие и создать новые военные городки. Также часть 58-й армии отправится в Краснодарский и Ставропольский края.

По мнению экспертов, усиление 58-й армии дивизиями является частью мероприятий по созданию сил общего назначения, которые будут сдерживать угрозу со стороны НАТО.

«Опыт боевых действий и учений показал, что дивизия — более самодостаточное соединение, чем бригада. Последней обычно требуется усиление средствами боевого и технического обеспечения и огневыми. Дивизия более приспособлена к физико-географическим особенностям европейской части России, где большие пространства и значительная протяженность линий соприкосновения и фронтов», — рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северный Кавказ укрепили дивизиями

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