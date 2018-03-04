Ядерная бомба взаймы

Россия в очередной раз обвинила США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В центре внимания — американское тактическое ядерное оружие, размещенное в Европе. Портал iz.ru разбирался в сути претензий Москвы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров коснулся этого вопроса в среду, 28 февраля, выступая в Женеве на Конференции по разоружению — постоянно действующей площадке, где ведется многосторонний диалог по контролю над вооружениями. Рассматривая факторы, которые влияют на дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений, министр указал на дестабилизирующую роль американского тактического ядерного оружия (ТЯО), развернутого в Европе, и, в частности, на практику так называемых «совместных ядерных миссий».

«…с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Бомба_1 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Конференции по разоружению. Женева, 28 февраля 2018 года Фото: пресс-служба МИД РФ/mid.ru

Бомбы из позапрошлой реальности

Американское ТЯО в Европе представлено свободнопадающими авиабомбами семейства B61. На пике численности их насчитывалось до 480 штук, но тогда в Европе имелось и другое американское ядерное оружие.

Сейчас B61 находятся в хранилищах на шести авиабазах в пяти странах НАТО, не имеющих ядерного оружия. На базе Клейне-Брогель в северной Бельгии сосредоточено до 20 таких бомб. На нидерландской базе Волкель — 22. В немецком Бюхеле — 20. В Турции, на авиабазе Инджирлик, — около 50. Но крупнейшая группировка создана в Италии: здесь на двух авиабазах (Авиано и Геди) развернуто не менее 70 боеприпасов. Таким образом в общей численности получается около 180 боеприпасов, хотя по ряду частных оценок это число может колебаться в пределах 160–240 бомб.

B61 — это очень древнее семейство оружия, первая версия боеприпаса поставлена на вооружение еще в 1968 году. Однако с той поры очень многое поменялось. Сейчас в американском арсенале имеются пять вариантов этого оружия (версии 3, 4, 7, 10 и 11), причем два (7-я и специальная 11-я для борьбы с заглубленными под землю объектами) считаются стратегическими. Из них в Европе развернуты только бомбы типа B61-3 и B61-4.

Бомба_2 Ядерная авиабомба семейства B61 Фото: commons.wikimedia.org/Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire

По действующим программам все эти версии, кроме 11-й, у которой свои особые задачи, должны быть заменены новым вариантом B61-12. Этот боеприпас кардинально отличается от предыдущих изделий. На него установлена новая инерциальная система наведения, приемник спутниковой навигации и комплект управляемых рулей, что делает свободнопадающую бомбу корректируемой. Подобную модернизацию «чугуна» в высокоточное оружие уже давно проводят для обычных боеприпасов (схема JDAM).

В результате с опорой на данные бортовой инерциальной системы бомба обеспечивает круговое вероятное отклонение от точки прицеливания в 30 метров (у предыдущих версий — 120–180 метров), а с применением спутниковой коррекции — пять метров. Это позволило в числе прочего снизить выход мощности ядерного физического пакета: на B61-12 поставлена самая маломощная боевая часть из имевшихся в распоряжении (с бомбы B61-4). Она выполнена модульным способом, с регулируемым выходом: варианты 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн. Для сравнения: на B61-3 заряд имеет максимальную мощность 170 килотонн, на проникающей B61-11 — 400.

Носителем B61-12 станет, в числе прочих, единый перспективный тактический самолет НАТО пятого поколения — F-35 Lightning II.

Совместная дестабилизация

Nuclear sharing — совместные ядерные миссии, вовлечение в отработку применения ядерного оружия неядерных союзников — давняя практика сил НАТО. Помимо уже названных Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции ранее в программе участвовали Канада (до 1984 года) и Греция (до 2001 года).

Вовлеченные страны не ограничивались B61. Так, канадцы были включены в систему ПВО североамериканского континента (NORAD) и использовали ядерные ракеты «воздух-воздух», а также дальнобойный зенитный комплекс Bomarc с ядерными боевыми частями. Греки использовали ядерные ракеты для зенитного комплекса Nike-Hercules. Вооруженные силы Великобритании и Турции вовлекались в эксплуатацию американских ракет средней дальности Jupiter и Thor.

Бомба_4 Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии Фото: commons.wikimedia.org/Alan Wilson

Регулярные учения ядерных сил НАТО подразумевают отработку применения B61 авиацией стран-участниц программы. В частности, к использованию B61 подготовлены истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Германии и Италии, а также тактические истребители F-16 ВВС Турции, Нидерландов и Бельгии. В дальнейшем их будут сменять самолеты F-35. Германия не участвует в программе F-35, и ее будущее в nuclear sharing с 2024 года (планируемый вывод самолетов Tornado из эксплуатации) находится под вопросом.

Щекотливость в этой и без того деликатной практике возникла осенью 2014 года. В северной Италии, на уже упомянутой авиабазе Геди, прошли учения «Неизменный полдень» (Steadfast Noon), в которых, помимо США и всех пяти стран, принимающих американское ТЯО, приняли участие польские истребители F-16 с авиабазы Ласк (два или три, по разным источникам). Темой учений было нанесение ядерного авиаудара «по вымышленному противнику».

При этом известен принцип, который руководство НАТО провозгласило еще в 1996 году («правило трех нет»): Альянс не имеет намерений размещать ядерное оружие на территории новых членов, не планирует этого и не видит в этом смысла.

Бомба_3 Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II Фото: commons.wikimedia.org

Предположительно, польские самолеты, не оборудованные для применения B61, использовались на учениях в качестве группы подавления ПВО, наносящей удары по радарам противника, а также для прикрытия самолетов, непосредственно «применявших» ТЯО. Это называется SNOWCAT (Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactic) — «воздушная тактика обеспечения операций ядерных сил с применением обычных вооружений».

При этом нужно помнить, что Польша с января 2017 получает из США высокоточные тактические крылатые ракеты AGM-158A JASSM (с дальностью до 370 км). Носителями этого оружия как раз являются самолеты F-16C/D block52+ — ровно такие же, как машины из состава 10-й эскадрильи, участвовавшие в «Неизменном полдне». С 2020 года Польша получит следующую версию — AGM-158B JASSM-ER, чья дальность уже достигает 1000 км.

Кто прав

С нарушением ДНЯО, о котором говорит Лавров, не всё так просто. Россия апеллирует к статье 1, согласно которой ядерная страна-подписант обязуется «не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно», а неядерные государства, согласно статье 2, обязуются их не принимать.

В принципе, состав нарушения вроде бы налицо. Но американцы настаивают, что оружие не передается неядерным государствам, а контроль за его применением сохраняется постоянно. При этом выдача боеприпасов на носители произойдет только в случае по-настоящему большой войны, во время которой, как отмечают в Вашингтоне, ДНЯО уже не будет актуален.

Бомба_5 Высокоточная тактическая крылатая ракета AGM-158 JASSM Фото: commons.wikimedia.org

С этим трудно поспорить. Авиабомбы находятся на территории американских военных объектов и обслуживаются американскими военными. Протоколы nuclear sharing, по понятным причинам, вещь предельно закрытая, и в точности схватить за руку при передаче контроля за оружием, даже если он на каком-то этапе есть, невозможно.

При этом лукавить в отношении направленности nuclear sharing вряд ли имеет смысл: в евроатлантической зоне есть только одно государство, обладающее ядерным оружием и при этом не входящее в НАТО. Безусловно, НАТО тренируется применять подобные боеприпасы в рамках общей стратегии сдерживания — в той же мере, в какой тактическое ядерное оружие не исключено из планирования операций российских военных.