Стратегические силы вышли на новый рубеж

Успехи России в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) войдут в учебники военной истории. Но они не привели к смене приоритетов в вопросе обеспечения безопасности страны. Фундаментом независимой политики России в международных делах остается ракетно-ядерный щит. Президент Владимир Путин, выступая перед высшим военным руководством 22 декабря, подчеркнул, что ядерные силы РФ находятся на уровне, обеспечивающем надежное стратегическое сдерживание. Необходимо развивать их дальше, поставил задачу президент.

На заседании итоговой коллегии Минобороны были обозначены основные параметры развития сил стратегического сдерживания. За пять лет армия получила 80 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), 102 баллистические ракеты подводных лодок. Только в 2017 году, согласно докладу министра обороны Сергея Шойгу, в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) три полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс».

В уходящем году доля современного вооружения в «ядерной триаде» России достигла 79%. К 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями на 90%. Обновление происходит за счет поставок комплексов, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). Это, в частности, тяжелая жидкостная ракета РС-28 «Сармат», серийное производство которой готовится на заводе в Красноярске. Стотонная сверхмощная МБР способна доставлять боезаряды в любую точку земного шара.

Неуязвимой для любой ПРО будет и новое детище разработчика «Тополей» и «Ярсов» — Московского института теплотехники. Ракета РС-26 «Рубеж», по оценке экспертов, имеет свою изюминку. Это очень короткий по времени активный начальный участок траектории, когда любая ракета наиболее уязвима для средств ПРО.

Не все новые проекты получили развитие. В уходящем году после длительной экспертной оценки принято решение повременить с разработкой нового боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». По крайней мере, в новую Госпрограмму вооружений на 2018–2027 годы эти изделия не включены.

Новые ракеты «Сармат» и «Рубеж» дополнят существующую ударную группировку стратегических ядерных сил, в составе которой МБР «Ярс», подвижные грунтовые комплексы «Тополь», «Тополь-М», жидкостные ракеты РС-18 и РС-20В. В 2018 году в РВСН на боевое дежурство заступят еще 11 пусковых установок с МБР «Ярс». В состав флота войдет головной атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Владимир», вооруженный ракетами «Булава». К концу 2018 года в стратегических ядерных силах доля современных вооружений будет доведена до 82%.

В 2017 году для поддержания стратегического баланса была расширена география маршрутов патрулирования самолетов дальней авиации. Сегодня их можно встретить над акваториями Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов.

Мне сверху видно всё

Активно развивался и информационный сегмент сил стратегического сдерживания. В уходящем году впервые за историю новой России по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это достигнуто за счет развертывания и постановки на боевое дежурство шести новых РЛС «Воронеж», а также доработки трех действующих станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга». Система позволяет отслеживать пуски МБР на дальности 5–6 тыс. км.

Наземный сегмент наблюдения за ракетными пусками дополнен космическим. В декабре на орбите к опытному боевому дежурству приступили спутники Единой космической системы (ЕКС), способные отследить старт МБР. В 2018 году развертывание этой системы продолжится.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал «Известиям», что система ЕКС предназначена для того, чтобы засечь «факелы» стартующих МБР, выявить направление их полета и передать эти данные на Центральный командный пункт Системы предупреждения о ракетном нападении.

— Такие системы имеются только у США и России. Они были созданы на случай термоядерной войны, чтобы засечь стартующие и летящие по баллистической траектории ракеты для нанесения ответно-встречного удара. Спутники позволяют узнать о нападении минут за 10–15 до того, как наземные РЛС увидят ракеты, — сообщил Иван Моисеев.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал «Известиям», что стратегическое сдерживание обеспечивается достаточно эффективно и потенциал этих сил существенно прирастет с появлением ракет «Сармат» и «Рубеж».

— Планируется, что позиции «Сарматов» будут развернуты в Восточной Сибири, далеко от тихоокеанского побережья, куда могут подойти американские эсминцы с противоракетными комплексами Aegis и ракетами Standard SM3. Это фактически исключает перехват наших «Сарматов» на активном участке траектории, — сказал Владимир Евсеев. — Это хороший комплекс, который позволит иметь в арсенале РВСН мощные тяжелые ракеты в течение минимум 35 лет. Думаю, это достойная замена комплексам РС-20В «Воевода».

По оценке эксперта, немало достоинств есть и у комплекса «Рубеж».

— Известно, в частности, что в качестве головной части ракеты могут использоваться гиперзвуковые боеголовки, способные маневрировать в верхних слоях атмосферы. Такое боевое оснащение позволяет преодолевать любую существующую и перспективные системы ПРО, — сказал Владимир Евсеев.

Руководство страны и армии не раз заявляло, что, обеспечивая стратегический паритет, Россия не втягивается в изнуряющую гонку вооружений. Безопасность обеспечивается на достаточном уровне. Ни больше ни меньше. Избыточного запаса ракет стране не надо.