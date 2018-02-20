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США увеличивают присутствие в Черном море в ответ на наращивание сил РФ

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Фото: ТАСС/Верещагин Архип
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ВМС США увеличили присутствие в Черном море, чтобы противостоять наращиванию российских сил в этом регионе. Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

Информация об этом появилась сразу посте того, как 18 февраля эскадренный миноносец ВМС США Carney присоединился в Черном море к эсминцу Ross.

США пошли на этот шаг «в рамках усилий по «уменьшению чувствительности России», сообщает «РИА Новости».

В последний раз два корабля ВМС США одновременно находились в Черном море в июле, когда проводились украино-американские учения Sea Breeze.

14 января Украина и США провели совместные учения в Черном море.

Взаимодействие в открытом море провели американские военнослужащие эсминца Carney и экипажи украинских вертолетов Ка-27. Эсминец, вооруженный системой противоракетной обороны, специально для участия в учениях прибыл к берегам Украины.

Взаимодействие украинские и американские военные отрабатывали по стандартам НАТО. Украинские вертолеты осуществили несколько посадок на палубу Carney. Учения проводились в сложных погодных условиях.

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