Украина и США провели совместные учения в Черном море

Взаимодействие в открытом море провели американские военнослужащие эсминца USS Carney и экипажи украинских вертолетов Ка-27. Эсминец, вооруженный системой противоракетной обороны, специально для участия в учениях прибыл к берегам Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Взаимодействие украинские и американские военные отрабатывали по стандартам НАТО. Украинские вертолеты осуществили несколько посадок на палубу USS Carney. Учения проводились в сложных погодных условиях.

«Морская авиация ВМС Вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки», — приводит сообщение, опубликованное на официальной странице ВМС Украины в Facebook, «Федеральное агентство новостей».

Американский эсминец вошел в Черное море 5 января, совместные учения с морской авиацией ВМС Украины состоялись 12 января. Сейчас эсминец ВМС США Carney находится рядом с побережьем Турции.