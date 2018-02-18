Второй эсминец США вошел в акваторию Черного моря

Эсминец ВМС США Carney в субботу вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся в данном районе американскому эсминцу Ross, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В Вашингтоне отметили, что заход в Черное море осуществляется в рамках графика, позволяющего стране поддерживать операционное присутствие в регионе. В задачи кораблей входит выполнение морских операций по безопасности, передает ТАСС.

«Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо», — подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди.

В последний раз два американских корабля одновременно находились в акватории Черного моря в июле 2017 года во время учений Sea Breeze.