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ВМС Румынии потеряли в Черном море подводный дрон

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Военно-морской флот Румынии потерял единственный подводный дрон в Черном море.

Информацию об этом распространил министр национальной обороны страны Михай Фифор, обратившийся в военную прокуратуру в понедельник, 5 февраля.

«В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого года в Черном море, платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе со специалистами ВМС не имели успеха», — цитирует представителей министерства ТАСС.

В ноябре в Атлантике пропала аргентинская субмарина «Сан-Хуан».

Портал iz.ru 31 января рассказал, что согласно секретным докладам, Аргентина рассматривает версию гибели «Сан-Хуана» в результате столкновения с британской атомной подлодкой. Специалисты полагают, что «Сан-Хуан» из-за британской подлодки была вынуждена погрузиться глубже 100 м, что является для нее предельной глубиной.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Во время последнего сеанса связи субмарина подала сигнал бедствия. На борту находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, его поиски остановили.

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