СМИ Аргентины обвинили Британию в гибели подлодки «Сан-Хуан»

Погибшая подлодка «Сан-Хуан» перед пропажей зафиксировала присутствие британской субмарины и могла затонуть, так как уходила от столкновения с ней, сообщили аргентинские СМИ.

Аргентинское издание Eldia со ссылкой на секретный отчет сообщило, что Аргентина рассматривает версию гибели субмарины «Сан-Хуан» в результате столкновения с британской атомной подлодкой. Специалисты полагают, что «Сан-Хуан» из-за британской подлодки была вынуждена погрузиться глубже 100 м, что является для нее предельной глубиной, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В документе также сказано, что двигатель подлодки «Сан-Хуан» был неисправен, в результате чего в день происходила потеря более 50 л масла. Кроме этого, спасательные костюмы на ее борту были непригодны, так как у них истек срок годности.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Во время последнего сеанса связи субмарина подала сигнал бедствия. На борту находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, его поиски остановили.

23 января президент Аргентины Маурисио Макри в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за оказываемую помощь в поиске «Сан-Хуана».