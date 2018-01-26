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Российский корабль покидает зону поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» 26 января уходит из зоны поиска пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщили ВМС Аргентины.

«Сегодня ночью «Янтарь» возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, чтобы пополнить запасы провианты и воды, а затем направится в Монтевидео, где произведет дозаправку», –– цитирует «РИА Новости» сообщение ВМС.

Отмечается, что во время следования российский корабль продолжит исследование морского дна эхолотом, пройдя по предполагаемому маршруту «Сан-Хуана».

В настоящий момент в поисках подлодки участвуют четыре судна, среди которых аргентинский корабль «Мальвинские острова» с телеуправляемым российским подводным аппаратом «Пантера Плюс»

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Во время последнего сеанса связи субмарина подала сигнал бедствия. На борту находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, его поиски остановили. При этом саму подлодку искать продолжили.

Позже разведка США предположила, что аргентинская подлодка была полностью разрушена взрывом в течение 40 миллисекунд.

23 января президент Аргентины Маурисио Макри в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за оказываемую помощь в поиске «Сан-Хуана».

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