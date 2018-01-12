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Разведка США: подлодка «Сан-Хуан» была разрушена взрывом

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Фото: TASS/TELAM/Imago
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Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» была полностью разрушена в течение 40 миллисекунд в результате взрыва, говорится в докладе управления военно-морской разведки США. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

Мощность взрыва была приблизительно равна 6 т в тротиловом эквиваленте, он произошел, когда подлодка находилась на глубине 400 м.

«Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)», — говорится в тексте доклада.

В документе было отмечено, что данные цифры в два раза меньше минимального времени, требующегося для осмысленного восприятия события. Моряки, находившиеся на подлодке, умерли мгновенно и без страданий.

Как писал портал iz.ru, дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков. 

Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.

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