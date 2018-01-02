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ВМС Аргентины отреагировали на слухи о прекращении Россией поисков подлодки

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Аргентинская сторона не получала от России сведений о сроках российского участия в поисках аргентинской подлодки «Cан-Хуан», заявил в понедельник официальный представитель ВМС республики Энрике Бальби.

«Мы видели в СМИ и социальных сетях слухи, в которых упоминалась середина января, но нам к настоящему моменту официально о крайних сроках [участия в операции] не сообщали», – сказал Бальби в эфире телеканала «Тодо нотисиас». При этом он добавил, что «международная помощь, очевидно, не может предоставляться бесконечно».

Напомним, 15 ноября аргентинская субмарина  «Сан-Хуан» перестала выходить на связь во время следования из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводного судна находились 44 моряка. При последнем сеансе связи экипаж подлодки сообщил об аварии. Запас кислорода на «Сан-Хуане» на момент исчезновения был рассчитан на шесть дней.

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