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США сократили объем помощи Аргентине в поиске подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Argentine Navy
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США решили сократить количество сил, задействованных в поиске пропавшей в Южной Атлантике аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщило Южное командование ВС США (САУТКОМ).

«Соединенные Штаты с сегодняшнего дня начнут снижать интенсивность операции по оказанию Аргентине помощи в поиске ее подводной лодки «Сан-Хуан» в Южной Атлантике», — приводит ТАСС сообщение.

США присоединились к операции по поиску боевой подлодки Аргентины 17 ноября. Пентагон задействовал три летательных аппарата, более 200 сотрудников поисково-спасательных служб, пять подводных аппаратов и более 400 гидроакустических буев.

«Кроме того, Соединенные Штаты предоставили самую современную систему гидролокации в мире, которая была установлена на аргентинских поисковых судах», — заявили в командовании ВС США.

При этом американские военные заверили, что специалисты из США продолжат изучать получаемые данные.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября. На борту судна находились 44 члена экипажа. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа. Поиски самой субмарины продолжаются.

Помогают Аргентине в поисках несколько государств, в том числе Россия.

24 декабря в районе исчезновения подлодки был обнаружен один объект, похожий на субмарину. Его исследованием занялся российский подводный аппарат «Пантера плюс». Также к поискам присоединилось океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь».

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