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ВМФ России исследует похожий на пропавшую подлодку Аргентины объект

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В районе исчезновения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане обнаружен еще один объект, который исследует российский подводный аппарат «Пантера плюс».

«Эсминец «Саранди» обнаружил новый объект, который будет исследован судном «Мальвинские острова», на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат», — сообщается на официально странице ВМС Аргентины в Twitter.

В субботу, 23 декабря, исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» также отплыло из порта в Уругвае по направлению к зоне поисков субмарины.

Как писал портал iz.ru сообщал, что дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков.

На этом фоне инцидента министр обороны республики отправил в отставку главу аргентинских ВМС.

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