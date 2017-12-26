Корабль «Янтарь» ВМФ РФ и еще пять судов продолжают поиски аргентинской подлодки

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» и еще пять судов продолжают поиски пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

Информацию об этом распространили ВМС Аргентины во вторник, 26 декабря.

«В настоящее время в районе поиска находятся пять судов, включая эсминец ВМС Аргентины «Саранди», аргентинские суда «Пуэрто Архентино» и «Мальвинские острова» с российским телеуправляемым аппаратом «Пантера плюс» на борту, а также американское исследовательское судно «Атлантис» и… «Янтарь», — цитирует сообщение «РИА Новости».

23 декабря «Янтарь» вышел из Уругвая в зону поисков подлодки.

Напомним, связь с дизель-электрической подводной лодкой «Сан-Хуан», на борту которой в момент выхода из города Ушуайя в город Мар-дель-Плата находились 44 члена экипажа, прервалась 15 ноября. Поисковая операция, в которой принимает участие ряд государств, включая Россию, началась 16 ноября вечером.

ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа 30 ноября, но судно будут искать дальше.