Семьи экипажа субмарины «Сан-Хуан» напишут письмо российским властям
Родственники экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» намерены просить руководство РФ продолжить участие в поиске субмарины.
В письме авторы намерены «поблагодарить за предоставленную к настоящему моменту помощь и попросить не прекращать участие в поиске», рассказала аргентинской газете Clarin мать одного из моряков Луиса Родригес.
Аргентинские СМИ распространили ранее сведения, что российское океанографическое судно «Янтарь» будет отозвано из зоны операции в середине января, уточняет ТАСС.
В поисках пропавшей подлодки участвовали суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании — все они покинули зону поиска. ВМФ Аргентины отрицало наличие официальных сообщений РФ о выходе из операции.
Как писал портал iz.ru, дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков.
Российское океанографическое судно «Янтарь» присоединилось к поискам субмарины. ВМФ РФ также предоставило для операции телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс».
Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.