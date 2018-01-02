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Семьи экипажа субмарины «Сан-Хуан» напишут письмо российским властям

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Фото: REUTERS/Jose Scalzo
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Родственники экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» намерены просить руководство РФ продолжить участие в поиске субмарины.

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В письме авторы намерены «поблагодарить за предоставленную к настоящему моменту помощь и попросить не прекращать участие в поиске», рассказала аргентинской газете Clarin мать одного из моряков Луиса Родригес.

Аргентинские СМИ распространили  ранее сведения, что российское океанографическое судно «Янтарь» будет отозвано из зоны операции в середине января, уточняет ТАСС.

В поисках пропавшей подлодки участвовали суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании — все они покинули зону поиска. ВМФ Аргентины отрицало наличие официальных сообщений РФ о выходе из операции.

Как писал портал iz.ru, дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков. 

Российское океанографическое судно «Янтарь» присоединилось к поискам субмарины. ВМФ РФ также предоставило для операции телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс».

Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.

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