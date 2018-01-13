Российское судно обнаружило ряд объектов в зоне поиска «Сан-Хуан»

Российское океанографическое судно «Янтарь» обследовало несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска исчезнувшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан», сообщает пресс-служба ВМС Аргентины.

Все изученные неровности дна не были связаны с подлодкой.

Пресс-служба также опубликовала снимки трех объектов, обнаруженных на глубине от 803 до 900 м. Согласно подписям к фото, это камни и «возвышения с кораллами».

Actualización de información sobre las operaciones de búsqueda del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/ZwBEWW985C — Armada Argentina (@Armada_Arg) 12 января 2018 г.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 члена экипажа. 30 ноября спасение моряков было решено прекратить, но поиски подлодки продолжаются.

Позже в СМИ появилась информация, что разведка ВМС США представила доклад, согласно которому «Сан-Хуан» была полностью уничтожена за 40 миллисекунд, находясь на глубине 400 м.

Однако в американской разведке открестились от документа, указав на то, что выводы о гибели подлодки принадлежат исключительно бывшему сотруднику ведомства.