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Российское судно обнаружило ряд объектов в зоне поиска «Сан-Хуан»

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Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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Российское океанографическое судно «Янтарь» обследовало несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска исчезнувшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан», сообщает пресс-служба ВМС Аргентины.

Все изученные неровности дна не были связаны с подлодкой. 

Пресс-служба также опубликовала снимки трех объектов, обнаруженных на глубине от 803 до 900 м. Согласно подписям к фото, это камни и «возвышения с кораллами».

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 члена экипажа. 30 ноября спасение моряков было решено прекратить, но поиски подлодки продолжаются.

Позже в СМИ появилась информация, что разведка ВМС США представила доклад, согласно которому «Сан-Хуан» была полностью уничтожена за 40 миллисекунд, находясь на глубине 400 м.

Однако в американской разведке открестились от документа, указав на то, что выводы о гибели подлодки принадлежат исключительно бывшему сотруднику ведомства.

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