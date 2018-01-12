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Разведка ВМС США открестилась от доклада о гибели подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Argentine Navy
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Разведка ВМС США заявила, что не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

«Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что разведка ВМС США представила доклад, согласно которому подводная лодка «Сан-Хуан» была полностью уничтожена за 40 миллисекунд, находясь на глубине 400 метров.

Автором данного исследования является Брюс Рул. По его версии, моряки, находившиеся на борту подлодки, погибли мгновенно. Представитель разведки ВМС США подчеркнул, что выводы о гибели подлодки принадлежат исключительно бывшему сотруднику ведомства.

Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.

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