Родственники моряков с подлодки «Сан-Хуан» хотят встретиться с президентом Аргентины

Семьи моряков с пропавшей подлодки «Сан-Хуан» просят о встрече с министром обороны и президентом Аргентины, чтобы добиться увеличения количества поисковых групп. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу члена экипажа подводной лодки Эрнана Родригеса Марсела Мойано.

«Просим руководство ВМС, что нам необходимо поговорить с министром обороны (Оскаром Агуадом. — Ред.) и с президентом (Маурисио Макри. — Ред.) <...> хотим прямо обратиться к министру и президенту», — сказала она.

На данный момент они пока не получили ответа.

Ранее стало известно о намерении семей пропавших членов экипажа подлодки направить письмо властям РФ с просьбой продолжить поиски подлодки.

Как писал портал iz.ru, дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков.

Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.