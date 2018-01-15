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Аргентина объявила о бессрочном поиске подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Zabala
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Поиски дизельной субмарины «Сан-Хуан» аргентинских ВМС продолжатся вплоть до ее обнаружения.

«Нет никакой даты для окончания поисков», — заявил представитель ВМС Энрике Бальби.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки или ее останков продолжены.

Позже в СМИ появилась информация, что разведка ВМС США представила доклад, согласно которому «Сан-Хуан» полностью уничтожена за 40 миллисекунд, находясь на глубине 400 м.

Подробнее о событиях вокруг пропавшей подлодки можно узнать в специальном сюжете портала iz.ru.

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