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Судья допросила двух членов экипажа исчезнувшей аргентинской подлодки

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Claudio Santisteban
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Двое членов экипажа подводной лодки «Сан-Хуан» были допрошены в качестве свидетелей судьей аргентинского города Калета Оливией Мартой Яньес. 

Как сообщают СМИ Аргентины, Хуан Виана и Умберто Вильте сошли с судна до его исчезновения.  

Судья вызвала моряков для дачи показаний, чтобы установить, в каком состоянии находилась субмарина в момент ее исчезновения. Допрос шел около восьми часов.

Адвокат и отец одного из членов экипажа Луис Талиапьетра, который присутствовал на допросе, отметил, что Виана упомянул, что была проблема с датчиками клапана закрытия шноркеля. Из-за этих неполадок подводники были вынуждены калибровать приборы вручную. 

Ранее портал iz.ru сообщал о пропавшей в Аргентине подлодке «Сан-Хуан». К ее поискам подключились и российские подводники. Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемую помощь в поиске подводной лодки.

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