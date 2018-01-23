Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поиске подводной лодки

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказываемую помощь в поиске аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

Об этом глава республики заявил во вторник, 23 января, в ходе официального визита в Москву.

«Хотел воспользоваться случаем, чтобы Вас поблагодарить. После Вашего звонка была оказана поддержка с российской стороны по такому трагическому случаю», — цитирует Макри ТАСС.

Путин ответил, что желание помочь в поисках вполне естественно, поскольку в России тоже были трагические случаи с подводными лодками.

22 января в Аргентине парламентарии попросили президента республики обсудить с Путиным продолжение участия России в поисках подлодки.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки или ее останков продолжены.

15 января портал iz.ru рассказал, что поиски дизельной субмарины «Сан-Хуан» аргентинских ВМС продолжатся вплоть до ее обнаружения.