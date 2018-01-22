Прямой эфир

Президент Аргентины прибыл с официальным визитом в Россию

0
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Аргентины Маурисио Макри в понедельник, 22 января, прибыл в Москву с официальным визитом.

Отмечается, что главу государства во Внуково-2 встречали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, а также посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Встреча лидеров двух стран состоится во вторник после завтрака с представителями российского бизнеса, открытия сквера Аргентинской Республики на Житной улице в Москве и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает «РИА Новости».

13 января суд Аргентины удовлетворил прошение об освобождении бывшего вице-президента страны Амадо Буду, обвиняемого в коррупции.

Политик является фигурантом дела о махинациях в бытность министром экономики республики. Обвинение ему было предъявлено в 2014 году.

Судьи пришли к выводу, что Амадо Буду не будет представлять опасность для расследования его дела, находясь на свободе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аргентина объявила о бессрочном поиске подлодки «Сан-Хуан»
Аргентина расследует угрозы в адрес президента страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017