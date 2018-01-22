Президент Аргентины прибыл с официальным визитом в Россию

Президент Аргентины Маурисио Макри в понедельник, 22 января, прибыл в Москву с официальным визитом.

Отмечается, что главу государства во Внуково-2 встречали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, а также посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Встреча лидеров двух стран состоится во вторник после завтрака с представителями российского бизнеса, открытия сквера Аргентинской Республики на Житной улице в Москве и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает «РИА Новости».

13 января суд Аргентины удовлетворил прошение об освобождении бывшего вице-президента страны Амадо Буду, обвиняемого в коррупции.

Политик является фигурантом дела о махинациях в бытность министром экономики республики. Обвинение ему было предъявлено в 2014 году.

Судьи пришли к выводу, что Амадо Буду не будет представлять опасность для расследования его дела, находясь на свободе.